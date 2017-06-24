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'ın elebaşılarından El Ravi'nin öldürüldüğü iddiası

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 23.6.2017 22:39 Güncelleme Tarihi: 24.6.2017 01:47
DEAŞ'ın elebaşılarından El Ravi'nin öldürüldüğü iddiası

öncülüğündeki karşıtı koalisyon, DEAŞ'ın mali işler sorumlusu el-Ravi'nin 'nin Ebu Kemal ilçesinde öldürüldüğünü duyurdu

öncülüğündeki karşıtı koalisyon, DEAŞ'ın mali işlerini yöneten elebaşılarından asıllı Favaz Muhammed Cubeyr el-Ravi'nin öldürdüğünü açıkladı.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada el-Ravi'nin Suriye'nin Deyr ez-Zor iline bağlı Ebu Kemal ilçesinde 16 Haziran'da öldürüldüğü belirtildi.

El-Ravi'nin Ebu Kemal ilçesinde Hanifa Döviz adlı bir işletmeyi çalıştırdığı kaydedilen açıklamada, militanın DEAŞ'a ait milyonlarca doları DEAŞ kontrolündeki alanlara ve o alanların dışına çıkardığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, El Ravi'nin geçen aralık ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alındığı belirtildi.

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DEAŞ'ın elebaşılarından El Ravi'nin öldürüldüğü iddiası
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