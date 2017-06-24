Kolombiya'da maden ocağında göçük: 8 ölü, 5 kayıp

Kolombiya'nın Cundinamarca kentindeki Cucunuba bölgesinde, yasa dışı işletilen kömür madeninde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 5 kişinin kaybolduğu, 8 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Fransa'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, Twitter hesabından, kurbanların ailelerinin yanında olduğunu dile getirdi. Kolombiya Ulusal Madencilik Ajansı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 35 madencinin ve 7 mühendisin yer aldığını bildirdi. Acil Müdahale Brimi Direktörü Wilson Garcia, "Kayıp işçileri bulmak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ulusal Maden Ajansının raporlarına göre, madencilik sektöründe bu yılın ilk beş ayında toplam 28 kez kaza meydana geldiği, yüzde 60'ını kömür madenlerinin oluşturduğu, bildirildi. Raporda ayrıca, geçtiğimiz yıl 124 madencinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Maden ve Enerji Bakanlığına göre, kömür üretiminin geçen yıl 90 milyon tona ulaştığı bildirildi.