Mısır'ın Tiran ve Sanafir adaları resmen Suudi Arabistan'a geçti!

Mısır hükümetinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi'nin Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesini öngören Kızıldeniz sınır anlaşmasını onayladığı belirtildi.

Mısır Parlamentosu Milli Güvenlik Komisyonu, 14 Haziran'da Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesini öngören sınır anlaşmasını oy çokluğu ile onaylamış ve genel kurulda oylamaya sunulması için parlamentoya iade etmişti. Mısır Parlamentosu da aynı gün anlaşmayı nihai olarak onaylamıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Nisan 2016'daki Mısır ziyaretinde iki ülke arasında imzalanan Kızıldeniz Sınır Anlaşması gereği Tiran ve Sanafir adaları Suudi Arabistan'a geçmişti. Anlaşma, Mısır İdare Mahkemesi tarafından aynı yılın haziran ayında iptal edilmiş, Mısır hükümetine bağlı Devlet Davalar Kurumu ise bu karara itiraz etmişti.

Mısır Yüksek İdare Mahkemesi, 17 Ocak'taki duruşmada, Suudi Arabistan ile Mısır arasında geçen yıl imzalanan sınır anlaşmasını iptal ederek, tartışmalı Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna hükmetmişti.