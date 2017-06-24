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'da : 8 ölü 19 yaralı!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 24.6.2017 18:29 Güncelleme Tarihi: 24.6.2017 18:37
Musul'da intihar saldırısı: 8 ölü 19 yaralı!

'ın kent merkezinin doğu yakasında terör örgütü tarafından aynı noktaya düzenlenen iki nda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 19'unun ise yaralandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin doğu yakasındaki "Musenna Çarşısı'na" girmeye çalışan iki intihar eylemcisinin güvenlik güçleri tarafından fark edildiği sırada kendilerini patlattığı, olayda 3'ü polis 8 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Bunun yanında Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Cabar Hasan, AA muhabirine, teröristlerin kentin batı yakasından doğuya sızmalarının önüne geçilmesi için Dicle Nehri kenarında güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi.

Dicle Nehri'nin ikiye ayırdığı kent merkezinin batı yakasında, Irak ordusu ve militanları arasında sokak çatışmaları "Eskişehir" bölgesinde halen devam ediyor.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 19 Şubat tarihinde kentin batı yakasına askeri operasyonun başladığını duyurmuştu.

Patlamanın meydana geldiği doğu yakası ise 24 Ocak tarihinde yaklaşık 100 gün süren çatışmanın sonunda DEAŞ'tan tamamen geri alınmıştı.

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Musul'da intihar saldırısı: 8 ölü 19 yaralı!
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