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8 Prensese köle cezası!

Giriş Tarihi: 25.6.2017 06:38 Güncelleme Tarihi: 25.6.2017 06:39
8 Prensese köle cezası!

Birleşilk Arap Emirlikleri'nden El Nahyan Ailesi’nin 8 prensesi hakkında yardımcılarına insanlık dışı muamelede bulundukları ve insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla açıklan davada 15 ay hapis cezası verildi

Belçika, Brüksel Ceza Mahkemesi, 10 yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri BAE'den El Nahyan Ailesi'nin 8 prensesi hakkında açılan davada 10 yıl sonra kararı açıkladı.

2007- 2008'de kaldıkları Conrad Otel'de beraberlerinde götürdükleri yardımcılarına insanlık dışı muamelede bulundukları ve insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 prenses hakkında dava açılmıştı. Olayın ortaya çıktığı otel nedeniyle "Conrad Prensesleri" olarak anılan ve suçlamaları kabul etmeyen prensesler, 15 ay hapis cezası çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca, prenseslerin her biri için 165 bin Euro para cezası verdi. Toplam 1.3 milyon Euro (5.1 milyon lira) cezaya çarptırılan prensseslerin hapis ve para cezasının yarısı askıya alındı.

7/24 ÇALIŞTIRDILAR

Bir tanık, çoğunluğu Afrikalı muhtelif ülkelerden 23 mağdur kadın yardımcının, sanıkların her isteğini yerine getirmek için 7 gün 24 saat hazır durumda olmaya zorlandıklarını anlattı. Savunma avukatları ise kötü muamelenin kapsamının mağdurların bazıları tarafından büyük ölçüde abartıldığını, ayrıca hizmetlilerin iş sözleşmelerini düzenleyen şirketin yasal olarak sorumlu olduğunu öne sürdü.

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8 Prensese köle cezası!
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