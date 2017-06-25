8 Prensese köle cezası!

Belçika, Brüksel Ceza Mahkemesi, 10 yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri BAE'den El Nahyan Ailesi'nin 8 prensesi hakkında açılan davada 10 yıl sonra kararı açıkladı.

2007- 2008'de kaldıkları Conrad Otel'de beraberlerinde götürdükleri yardımcılarına insanlık dışı muamelede bulundukları ve insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 prenses hakkında dava açılmıştı. Olayın ortaya çıktığı otel nedeniyle "Conrad Prensesleri" olarak anılan ve suçlamaları kabul etmeyen prensesler, 15 ay hapis cezası çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca, prenseslerin her biri için 165 bin Euro para cezası verdi. Toplam 1.3 milyon Euro (5.1 milyon lira) cezaya çarptırılan prensseslerin hapis ve para cezasının yarısı askıya alındı.

7/24 ÇALIŞTIRDILAR

Bir tanık, çoğunluğu Afrikalı muhtelif ülkelerden 23 mağdur kadın yardımcının, sanıkların her isteğini yerine getirmek için 7 gün 24 saat hazır durumda olmaya zorlandıklarını anlattı. Savunma avukatları ise kötü muamelenin kapsamının mağdurların bazıları tarafından büyük ölçüde abartıldığını, ayrıca hizmetlilerin iş sözleşmelerini düzenleyen şirketin yasal olarak sorumlu olduğunu öne sürdü.