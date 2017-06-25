Alman polisine virüs yetkisi

İfade özgürlüğü ve insan hakları gibi konularda Türkiye'ye sert eleştiriler yönelten Almanya, kendi vatandaşlarının da tepki gösterdiği tartışmalı bir parlamento kararına imza attı. Karara göre Alman güvenlik yetkilileri, vatandaşların elektronik cihazlarına virüs bulaştırabilecek ve tüm haberleşme trafiğini izleyebilecek.



TÜM MESAJLAR SIZDIRILACAK

Söz konusu virüs, cep telefonlarının güvenlik tedbirlerini henüz devreye girmeden mesajları kaydedip, güvenlik yetkililerine iletiyor. Böylelikle Alman polisi, WhatsApp gibi mesajlaşma programlarında yazılan içerikleri bile henüz şifrelenmeden görebiliyor. Siber güvenlik uzmanı Yardımcı Doçent Dr. Ali Boyacı, SABAH'a yaptığı açıklamada "WhatsApp gibi mesajlaşma programlarından göndereceğiniz mesaj, sizin telefonunuzdan çıkmadan önce şifrelenir, karşıdaki telefona ulaştığında da bu şifre çözülür. Karar sayesinde Alman polisi, siz mesajı göndermeden ne yazdığınızdan haberdar olabilecek. Bu kesinlikle bir virüs" dedi. Boyacı, son derece tehlikeli olan bu durumun kişisel verilerin korunması ilkesine taban tabana zıt olduğunu söyledi. Alman Avukatlar Derneği Başkanı Ulrich Schellenberg de "Söz konusu yetki insan haklarının ciddi bir ihlalidir" dedi.

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