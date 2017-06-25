Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da düştü: 7 ölü!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 25.6.2017 18:38 Güncelleme Tarihi: 25.6.2017 18:58
Hindistan'da teleferik düştü: 7 ölü!

'da bir nde düştü. Kazada 2'si çocuk en az 7 kişi hayatını kaybetti.

'a bağlı Keşmir bölgesinde Gulmarg nde bir yere çakıldı.

Kazada en az 7 kişi hayatını kaybetti. Teleferiğin bir çam ağacının devrilmesi sonucu yere düştüğü ve teleferik kablosunun hasar gördüğü belirtildi.

Yetkililerin hasar gören teleferik kablosunu onarmaya çalıştıkları ve 15 teleferiği güvenli olarak indirmeye çalıştıkları bildirildi.

Yaz sezonunda da turistler tarafından ilgi gören bir kayak merkezi olan Gulmarg bölgesinde bulunan teleferikler dünyadaki en yüksek teleferikler arasında yer alıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan'da teleferik düştü: 7 ölü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz