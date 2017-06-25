İngiltere'de bir araç bayramlaşan kalabalığın arasına daldı

İngiltere'nin Newcastle kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı.

Daily Mail'deki habere göre Westgate Road bölgesinde gerçekleşen olay bir caminin yakınlarında gerçekleşti. Kalabalıktaki insanların, camiden çıktıktan sonra bayramlaşan aileler oldukları belirtildi.









Olayda 5 kişinin yaralandığı bildiriliyor. İngiliz polisi 42 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı açıklarken olayın terör bağlantılı olmadığını aktardı.

The Chronicle'a konuşan Magdalena Lukasha isimli görgü tanığı, "Orada çok fazla çocuk vardı. İnsanlar Ramazan Bayramı nedeniyle dua etmek için toplanmıştı. Eşim, bir arabanın 6 ya da 7 kişiye çarptığını gördüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.







Otomobilin 42 yaşındaki kadın sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.







"ÇOK FAZLA ÇOCUK VARDI"

The Chronicle'a konuşan Magdalena Lukasha isimli görgü tanığı, "Orada çok fazla çocuk vardı. İnsanlar Ramazan Bayramı nedeniyle dua etmek için toplanmıştı. Eşim, bir arabanın 6 ya da 7 kişiye çarptığını gördüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.