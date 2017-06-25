Katar krizi bir aile içi meseledir

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Beyaz Saray'da kameralara kapalı gerçekleştirilen basın brifinginde, Körfez'de yaşanan krizde gelinen noktaya ilişkin soruları yanıtladı. Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin "aile içi bir mesele" olduğuna inandıklarını belirterek, talep edilmesi halinde ABD'nin kolaylaştırıcı katkı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Spicer, "Bu meselenin tarafı olan 4 ülke var, bunun bir aile meselesi olduğuna inanıyoruz ve bunu onlar çözmeli" diye konuştu.



PENTAGON: ENDİŞELİYİZ

Spicer, Katar'a ait El Cezire televizyonunun kapatılmasına yönelik taleplerini hatırlatan basın mensubunun, "Basın özgürlüğü konusunda açık sözlü olan ABD'nin bu konuda bir yorumu olacak mı?" sorusunu da geçiştirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ise, "DEAŞ operasyonlarında Katar'ı dışarıda bırakmak istemeyiz. Ama bu tamamen diplomatik bir konu. Ve kesinlikle uzun vadede ambargonun devam etmesinden endişeliyiz" dedi. Katar yönetimi de, ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve BAE'nin ilettiği 13 talebin egemenliklerini sınırlamaya yönelik olduğunu ve dış politikalarını hedef aldığını vurguladı.

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