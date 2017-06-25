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Pakistan'da patlama: 123 ölü

Giriş Tarihi: 25.6.2017 08:49 Güncelleme Tarihi: 25.6.2017 08:56
Pakistan'da patlama: 123 ölü

Pakistan'da patlama: 123 ölü, 130 yaralı

Sabah saatlerinde yaşanan patlamada 123 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.
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Pakistan'da patlama: 123 ölü
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