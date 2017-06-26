Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'dan küstah açıklama: Gelmeyeceklerine inanıyoruz!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 26.6.2017 19:54 Güncelleme Tarihi: 26.6.2017 20:16
Almanya'dan küstah açıklama: Gelmeyeceklerine inanıyoruz!

'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak G20 zirvesine katılacak olan Recep Tayyip 'ın yakın ları, Almanya'da tartışma konusu oldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, Recep Tayyip 'ın ABD ziyaretinde Washington'da eylemcilere karşı sert mukavemet gösterdikleri iddia edilen ve ABD tarafından tutuklama kararı bulunan larına ilişkin Berlin'de açıklama yaptı.

Korumaların Hamburg'a getirilmemesinin istendiğinin Türkiye'ye bildirildiği konusunda Alman medyasında çıkan haberlerle ilgili soruyu yanıtlayan Schafer, "Alman hükümeti, bu korumaların Cumhurbaşkanı'na Hamburg'da eşlik etmeyeceğine çok emin" dedi.

Bugün neler oldu? (26.06.2017)

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'dan küstah açıklama: Gelmeyeceklerine inanıyoruz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz