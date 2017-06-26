Bayramda da ‘Katar diplomasisi’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar krizine çözüm bulmak için yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Çavuşoğlu son olarak Katar Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Katar Savunma Bakanı ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun, Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman bin Muhammed el Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Görüşmelerde, son gelişmeler ışığında Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde gelinen son durum ele alındı. Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah el Halid el Hamad el Sabah'ın diplomatik çabaları da devam ediyor.



GÜNDEM MADDESİ 13 TALEP

Kuveyt Dışişleri Bakanı el Sabah, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüştü. Temaslarda Katar ile anlaşmazlık yaşayan ülkelerin Kuveyt'in aracılığıyla Doha'ya ilettikleri 13 maddelik talep listesi üzerinde durulduğu belirtiliyor. Bu arada Tillerson, "Katar dikkatli bir şekilde talepleri incelemeye başladı" açıklamasını yaptı.