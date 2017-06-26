İsrail ikinci kez Suriye'yi vurdu!

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye tarafından atılan roketlere karşılık, rejime ait iki askeri üssün ve cephane taşıyan bir tırın vurulduğu belirtildi.

Söz konusu saldırının hava saldırısı mı yoksa top atışı ile mi gerçekleştirildiği açıklanmadı. İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ateşlenen bazı roketlerin yanlışlıkla İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine isabet ettiği iddia edilmişti.

Suriye'nin Kuneytra şehrinde devam eden iç savaş nedeniyle tedbir alındığı belirtilen açıklamada, Golan Tepeleri'nde yaşayan sivillere "sınıra yakın açık alanlarda toplanmamaları ve hareket halinde olmamaları" yönünde uyarıda bulunulduğu kaydedilmişti.

İsrail ordusu dün de Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere karşılık bu ülkeye hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Suriye tarafından atılan ondan fazla rokete karşılık, bu roketlerin atıldığı mevzinin ve Suriye rejimine ait iki tankın vurulduğu belirtilen açıklamada, "İsrail'in egemenliğinin kabul edilemez bir şekilde ihlal edilmesinden dolayı Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne resmi bir protesto gönderildi." ifadesine yer verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail egemenlik haklarını ihlal eden hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, rejim muhalifi örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail yönetimi genellikle bu tür saldırıları resmi olarak teyit etmekten kaçınıyor.

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