Türkiye’ye saygısızlık

Bayram namazı sonrası Katar'a yönelik yaptırımları değerlendiren Erdoğan, "Katar'a elimizden gelen desteği vermeye gayret ettik. Bundan sonra da vermeye gayret edeceğiz. Açıkça söylüyorum; uluslararası hukuka aykırı bir süreç var. Bu sürecin bir defa ortadan kaldırılması lazım. Temennim odur ki Körfez'deki bu gelişmeleri Suudi Arabistan kendi büyüklüğüne yakışır şekilde çözsün. Temennim yine odur ki bu bayram böyle geçmemeliydi" dedi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a da Katar'daki gibi bir üs kurmayı teklif ettiğini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "'Bunu bir değerlendirelim' dediler. Şu anda dönüş söz konusu olmadığı halde Türkiye'nin asker çekmesini talep etmek, bir defa Türkiye'ye karşı da maalesef saygısızlıktır." Ardından "Yani biz herhangi bir ülkeyle savunma işbirliği anlaşması yaparken birilerinden izin mi alacağız?" ifadesini kullanan Erdoğan, "Yani hiç kusura bakmasınlar, Türkiye öyle sıradan bir ülke, sıradan bir devlet değil. Onun için burada, askerlerini çekmesi gibi bir yaklaşımı Türkiye'den istemek, bu da Türkiye'ye bir saygısızlıktır" dedi.

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