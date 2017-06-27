Bomba aşk iddiası: Brad Pitt ile Elle Macpherson çıkıyor

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt'in, eşi Angelina Jolie ile ayrılığı sonrasında aşkı Avustralyalı model ve oyuncu Elle Macpherson'da bulduğu konuşuluyor. Avustralya'da yayımlanan magazin dergisi New Idea, 53 yaşlarında olan Pitt ile Mcpherson'ın Hollywood'daki bir gece kulübünde samimi şekilde görüldüğünü iddia etti. Dergi, ismi açıklanmayan kaynağın "Gerçekten çok samimiydiler, özel bir randevuya çıkmış bir çift gibi görünüyorlardı. Macpherson, Pitt'in koluna dokunuyordu. Pitt ise Macpherson'ın söylediği her şeye gülüyor ve ona doğru eğiliyordu" ifadelerine geniş yer verdi. Macpherson'ın geçtiğimiz haftalarda milyarder eşi Jeff Soffer'dan ayrıldığı duyurulmuştu.

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