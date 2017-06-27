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Dördüncü kez başkan seçildi

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Giriş Tarihi: 27.6.2017
Dördüncü kez başkan seçildi

ABD’nin Kentucky eyaletinde 1990’dan bu yana sembolik olarak yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde Brynnet isimli köpek koltuğunu korudu

ABD'nin Kentucky eyaletindeki Rabbit Hash kasabası küçüklüğünden dolayı temsil hakkı olmamasına rağmen 1990'dan bu yana hayvanların aday gösterildiği belediye başkanlığı seçimleri düzenliyor. Son 3 seçimin galibi olan Brynneth Pawltro isimli pitbull cinsi köpek bir tavuk, bir eşek ve bir kedi arasından en çok oyu alarak koltuğunu korudu. Köpeğin sahibi Jordie Bamfort, "Politikanın ona önümüzdeki 4 yılda neler getireceğini göreceğiz" yorumunu yaptı. Sembolik seçim 90'ların başında kasabaya bağış toplamak için başlatılmıştı. Oy kullanmak için verilen 1 dolarlık bağışlar bu yıl kasabanın yanan marketinin onarımı için kullanılacak.


Rabbit Hash'ın tek marketi bu yıl yandı.
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Dördüncü kez başkan seçildi
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