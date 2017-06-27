Dördüncü kez başkan seçildi

ABD'nin Kentucky eyaletindeki Rabbit Hash kasabası küçüklüğünden dolayı temsil hakkı olmamasına rağmen 1990'dan bu yana hayvanların aday gösterildiği belediye başkanlığı seçimleri düzenliyor. Son 3 seçimin galibi olan Brynneth Pawltro isimli pitbull cinsi köpek bir tavuk, bir eşek ve bir kedi arasından en çok oyu alarak koltuğunu korudu. Köpeğin sahibi Jordie Bamfort, "Politikanın ona önümüzdeki 4 yılda neler getireceğini göreceğiz" yorumunu yaptı. Sembolik seçim 90'ların başında kasabaya bağış toplamak için başlatılmıştı. Oy kullanmak için verilen 1 dolarlık bağışlar bu yıl kasabanın yanan marketinin onarımı için kullanılacak.