Kenya'da bombalı saldırı: 4'ü çocuk 8 ölü!

Lamu'daki üst düzey polis yetkilisi Noah Mviwanda, Kiunga kentinde yol kenarına döşenmiş el yapımı patlayıcının, içinde polis ve çocukların olduğu bir kamyonun geçişi sırasında infilak ettiğini açıkladı.

Mviwanda, patlamada, otobüsteki 4 çocuk ile 4 polisin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Saldırıya henüz üstlenen olmazken, saldırıyı ülkede şiddet eylemlerinde bulunan Eş-Şebab örgütünün düzenlemiş olabileceği belirtiliyor.

Kenya'da son 3 ayda Eş-Şebab üyesi olduğundan şüphelenilenler tarafından el yapımı patlayıcılarla gerçekleştirilen benzer saldırılarda 46 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin farklı eyaletlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin büyük çoğunluğunu polisler oluşturuyor.

Kenya'nın Somali sınırına yakın Lamu ve Mandera eyaletindeki birçok bölge, son yıllarda Eş-Şebab tarafından en fazla saldırıların yapıldığı yerler arasında yer alıyor.