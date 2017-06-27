Rus petrol endüstrisini sarsan dava

Rusya'da enerji, telekomünikasyon, bankacılık, medya, turizm, emlak ve uzay havacılığı gibi sektörlerde faaliyet gösteren Sistema Holding'in çoğunluk hisselerine sahip Rus oligark Vladimir Yevtushenkov'un mevduatları mahkeme tarafından donduruldu.

Yıllık cirosu 30 milyar doları aşan Sistema başkanı Vladimir Yevtushenkov'un şahsi serveti, Forbes dergisinin 2017 verilerine göre 3.3 milyar dolar civarında. Rus mahkemesinin dondurma kararının arkasındaki gerekçe ise çoğunluk hisseleri Rusya Federasyonu'na ait olan petrol şirketi Rosneft tarafından açılan dava olarak gösterildi.

Sistema tarafından yapılan açıklamada, şirketin sağlık hizmeti sunan zinciri Medsi'de bulunan tüm hisselerinin yanı sıra Bashkortostan Enerji'de bulunan yüzde 90,47 ve mobil operatör şirketi MTS'deki yüzde 31,76 hissesine de sınırlama getirildi.

VLADIMIR YEVTUSHENKOV





3 MİLYAR DOLARLIK YOLSUZLUK İDDİASI

Haber sonrasında Sistema'nın New York borsasındaki değeri yüzde 5 düştü. Geçen yıl 65 milyar dolar ciro yapan Rosneft şirketinden yapılan açıklamada ise mahkeme kararının rutin olduğunun fakat dava kapsamında gerekli görüldüğünün altı çizildi.

Interfax haber ajansına konuşan Rosneft sözcüsü Mikhail Leontyev, "Mahkemenin taleplerimizi karşılaması ve işlemlerin güvence altına alınması anlamında oldukça endişeliyiz." dedi. Leontyev, geçici önlemler istendiğini kaydederek mahkemenin de kendileriyle aynı fikirde olduğuna vurgu yaptı.

Sovyet Petrol Bakanlığı'nın varlıklarının transferiyle kurulan Bashneft'i 2009 yılında 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldıktan sonra, Sistema'nın 2014 yılına dek şirkete ait 3 milyar dolarlık varlığı iç ettiği iddia ediliyor.





EV HAPSİ ALMIŞTI

Bashneft'in özelleştirilmesi kapsamında yolsuzluk gerekçesiyle, 2015 yılında 3 ay ev hapsi almış olan Yevtushenkov üzerinden tartışmalı Bashneft dosyası yeniden açılmış oldu.

Öte yandan, Rus kamuoyunda bazı uzmanlar bunun petrol endüstri içerisinde bir güç savaşı olduğuna dikkat çekiyor. Zira Rosneft'in üst düzey yetkilileri Bashneft'e ait hükümet hisselerini geçtiğimiz yıl 5.3 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Rosneft ise bu görüşe karşı çıkıyor.

Sistema da iddiaları reddederken suçlamaların şirketin piyasa değerine zarar verdiğini belirterek sonuna kadar hukuki mücadeleyi sürdüreceğini söylüyor. Şirket sözcüsü Sergei Kopytov, "Bunu şirketimize uygulanan eşi benzeri görülmemiş baskının dışa vurumu olarak görüyoruz." dedi.