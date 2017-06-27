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ına suikast planında 'nin parmak izi çıktı

Giriş Tarihi: 27.6.2017 15:25
Suudi Kralına suikast planında BAE'nin parmak izi çıktı

Muammer ’nin oğlu Saadi, ’ın Kaddafi’nin ı Abdullah’a suikast planına destek verdiği suçlamaları ile ilgili açıklamalar yaptı. Oğul Kaddafi yaptığı açıklamada suikast zanlısı olan Libyalı Casus’un Katar ile değil Emiri Zayed ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, ile yaşanan diplomatik krizin ardından yaptığı açıklamada, Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife el-Tani'nin Libya'nın devrik lideri ile birlikte 2003 yılında Suudi ı Abdullah bin Abdülaziz'i öldürmek için plan yaptığını iddia etmişti.

TELEFON NUMARASI ELİNDE

Middle East Eye'nin haberine göre, Kaddafi'nin oğlu Al Saadi, 2014 yılında gerçekleştirdiği bir röportajda, suikast zanlısı olan İsmail'in Abu Dabi Prensi Muhammed bin Zayed ile yakın arkadaş olduğunu ve onun telefon numarasını elinde bulundurduğunu söylediği ortaya çıktı. Saadi, Kaddafi'nin iktidardan devrilmesinden sonra İsmail'in vatandaşlığını aldığını ifade etmiş.

, kriz sonrasında yaptığı açıklamalarda Katar'ı Kaddafi'ye deste olmakla suçlamış ve Trablus'a giden eski Katar Emiri Şeyh Hamad'ın Kaddafi'ye Suudi muhaliflerini kabul etmek için tüm taleplerini yerine getirmeye hazır olduğunu söylediğini iddia etmişti.

KADDAFİ'NİN OĞLU: BAE BAĞLANTILI

Ancak Kasım 2016'da Nijer'de yakalandıktan sonra Libya'ya iade edilen Kaddafi'nin oğlu Saadi, suikast zanlısı Muhammed İsmail'in BAE ile bağlantılı olduğunu söylüyor.

Saadi'nin yayınlanan videosunda, "Muhammed İsmail'e BAE vatandaşlığını verdiler. Abu Dabi'de yaşıyor. Muhammed İsmail, Muhammed bin Zayed tarafından BAE'ye getirildi. Muhammed bin Zayed'in devlet başkanları ile görüştüğü cep telefonunun numarası Muhammed İsmail'de vardı" ifadeleri yer alıyor.

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Suudi Kralına suikast planında BAE'nin parmak izi çıktı
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