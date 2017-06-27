Türkiye'den Almanya'ya FETÖ baskısı

Die Welt gazetesinde yer alan haberine göre Türkiye, Almanya'ya ülkedeki FETÖ yapılanmasıyla bağlantılı kişilerin isimlerinin yer aldığı yeni listeler gönderdi. Haberde Alman makamlarının da Türkiye'nin gönderdiği bilgileri dikkate alarak listelerde adları bulunanları uyardığı belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'in sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada "Türkiye'den Bakanlığa tek haneli orta seviyede bir rakama ulaşan liste aldıklarını ve bu listelerin kişi ya da firmalara ait belgelerden oluştuğunu" belirtti.

40 SAYFALIK LİSTE

Die Welt gazetesi güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberde, Alman hükümetine Türkiye'den böyle bir listenin son olarak Nisan ayında verildiğini yazdı. Bu belgeleri inceleyen Alman makamlarının da ilgili eyaletleri bilgilendirdiği kaydedildi. Berlin Eyalet Emniyet Teşkilatı'nda 16 Haziran'dan bu yana 72 kişinin adının bulunduğu 40 sayfalık bir listenin bulunduğu belirtildi.

LİSTEDEKİLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Haberde Alman İçişleri Bakanlığı'nın bu listeleri inceleyerek listede adı bulunan kişilerin hangi eyaletlerde yaşadığını tespit ettiğini ve sonrasında ilgili eyaletlerin emniyet birimlerini harekete geçirdiğini kaydedildi. Bu konuda söz konusu kişilere baskı içeren hiçbir önleme başvurulmadığı kaydedildi.