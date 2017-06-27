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ve 'ya şoku!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.6.2017 19:33 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 20:34
Ukrayna ve Rusya'ya siber saldırı şoku!

Petya isimli virüs, ve 'daki birçok holdingin işletim sistemine saldırdı.

tehditlerini erkenden belirleyen Rus IB şirketinin verilerine göre, "Petya" isimli virüsün, ve 'nın petrol, telekomünikasyon ve finans şirketlerine siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

Rusya'nın "Bashneft", "Rosneft"i ve Ukrayna'nın "Zaporozheoblenergo", "Dniproenergo" ve Dinyepr Mondelz International, Oschadbank, Mars, "Yeni Posta", Nivea, TESA ve diğerleri de hasar gördü. Kiev Metropoliteni siber saldırıya uğradı.

UKRAYNA'DA DA SİBER SALDIRI YAŞANIYOR

Öte yandan Ukrayna'nın telefon operatörleri Kyivstar, LifeCell, Ukrtelecom, Privatbank ve Ukrayna'nın Borispol Havaalanı'nın sistemleri de saldırıdan etkilendi.

IB şirketi, virüsün lokal şebekede WannaCry virüsüne benzer bir şekilde yayıldığını belirterek, "Bu virüs bilgisayarları bloke ediyor ve Bitcoins tutarında 300 dolar talep ediyor. Saldırı saat 14'te meydana geldi. Fotoğraflara bakılırsa, bu virüsün türü kriptoloker Petya" açıklamasını yaptı.

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Ukrayna ve Rusya'ya siber saldırı şoku!
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