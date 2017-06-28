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'den korkunç iddia

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.6.2017 19:21 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 02:09
ABD'den korkunç iddia

Pentagon sözcüsü Binbaşı Galloway: Suriye rejiminin diğer bir büyük ya hazırlandığına dair belirtiler görüyoruz.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye rejiminin Şayrat Hava Üssü'nde yeni ve büyük bir ya hazırlandığını tespit ettiklerini açıkladı.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye rejiminin diğer bir büyük kimyasal saldırıya hazırlandığına dair belirtiler görüyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Nisan'da kimyasal silahların ABD'nin ulusal çıkarlarını tehdit ettiği yönündeki ifadeleri hatırlatan Galloway, Trump'ın dün akşam bu bağlamda, rejime kimyasal saldırı yapması durumunda sonuçlarına katlanacağını açık bir şekilde ifade ettiğini söyledi.

Binbaşı Galloway, söz konusu hazırlıkların İdlib kentinin Han Şeyhun kasabasında düzenlenen kimyasal silah saldırısında kullanılan Şayrat Hava Üssü'nde sürdüğünü ifade etti.

'dan dün akşam yayınlanan açıklamada, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığı belirtilmiş ve böyle bir saldırı durumunda rejimin "ağır bir bedel ödeyeceği" vurgulanmıştı.

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ABD'den korkunç iddia
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