CHP'nin kirli tezgahı deşifre oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşünün aslında sadece toplumda bir kaos oluşturmak için yapıldığı artık apaçık ortaya çıktı.

CHP'ye yakın gazetelerde her gün yapılan haberler ve söylemler aslında bu yürüyüşün uluslararası bir plan olduğu ve bunu yapanların da birer figüran olduğu gerçeği bir kez daha deşifre oldu. Yürüyüş adı altında gerçekleştirilen provokasyona eli kanlı terör örgütü PKK, gezi terörizmine destek veren gruplar ve her seferinde Türkiye aleyhine faaliyet gösteren Alman ajan vekiller bu yürüyüşe destek verdi. Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasında bu kaos planı için 'Bu daha başlangıç' diyerek asıl niyetlerini ortaya koydu.

15 TEMMUZ ANMASINA DENK GETİRDİLER

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a varacağı vakit tam da 15 Temmuz'u anma etkinliklerinin olacağı vakit. Bu da büyük bir provokasyonun fitilini ateşlemek için kurgulanmış bir hesap.

MALTEPE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BARINAĞI

Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'ye gelmesini bekleyen terör örgütleri hazırlık yaptılar. Maltepe'nin Gülsuyu semti terör örgütlerinin yıllardır barınağı haline gelmiş durumda. Burada şimdiden bir hareketlilik söz konusu.

FETÖ'CÜ TERÖRİSTLER DE HAZIRLIK YAPTI

Vatan hainliği ve terör örgütü mensubu olmaktan dolayı devlet memurluğundan kovulanlar da teröristbaşı Gülen'in talimatıyla Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'da karşılayacak. FETÖ'cü teröristler de özellikle İstanbul'da hazırlıklarını aldıkları emir doğrultusunda gerçekleştirdiler.

