Katar krizinde son durum

BAE, Suudi Arabistan ve Bahreyn, bu ay diplomatik ve seyahat ilişkilerini kestikleri Katar'ı terör örgütlerini finanse etmekle suçladılar. Doha bu suçlamaları reddediyor.

Ghobash, "Şu anda gözden geçirilen, alabileceğimiz bazı ekonomik yaptırımlar var" dedi.

"İhtimallerden biri kendi ticari ortaklarımıza yönelik önlemler almak ve eğer bizimle çalışmak istiyorsanız ticari bir seçim yapmak zorundasınız demek."

Ghobash, Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi'nden çıkarılmasının "mümkün olan tek yaptırım olmadığını" da belirtti.