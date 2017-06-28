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krizinde son durum

REUTERS

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 28.6.2017 10:07 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 11:07
Katar krizinde son durum

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Rusya Büyükelçisi Omar Ghobash, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda Arap ülkelerinin 'a yönelik yeni ları gözden geçirdiklerini ve ticari ortaklarından Doha ile kendileri arasında bir seçim yapmalarını isteyebileceklerini söyledi.

BAE, Suudi Arabistan ve Bahreyn, bu ay diplomatik ve seyahat ilişkilerini kestikleri 'ı terör örgütlerini finanse etmekle suçladılar. Doha bu suçlamaları reddediyor.

Ghobash, "Şu anda gözden geçirilen, alabileceğimiz bazı ekonomik lar var" dedi.

"İhtimallerden biri kendi ticari ortaklarımıza yönelik önlemler almak ve eğer bizimle çalışmak istiyorsanız ticari bir seçim yapmak zorundasınız demek."

Ghobash, Katar'ın İşbirliği Konseyi'nden çıkarılmasının "mümkün olan tek yaptırım olmadığını" da belirtti.

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Katar krizinde son durum
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