Kıbrıs’ta umut müzakereleri

Yarım asırdan fazla süregelen Kıbrıs sorununun çözümü için Kıbrıs Türk ve Rum liderler yine kolları sıvıyor. Bugün İsviçre'nin dağlarında görüşecek olan Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiades, geçtiğimiz yılın sonunda İsviçre'nin Mont Pelerin Dağı'nda yapılan ancak yarım kalan çözüm müzakerelerini yeniden başlatacaklar. Akıncı, Crans Montana Dağı'nda yapılacak görüşmelere giderken "Müzakere yapmaya değil; artık karar vermeye gidiyoruz" derken, Rum lider Anastasiades de "Çözüm bulmak için kararlılıkla gidiyorum" ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide ise "Adada çözüm için en büyük şans ama son şans değil" dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in öncülüğünde yeniden bir araya gelecek olan Akıncı ile Anastasiades, hem Kıbrıs'taki Türk ve Rum toplumlarını, hem ana vatan olarak gördükleri Türkiye ve Yunanistan'ı, hem de AB'yi memnun edecek bir çözüm formülü bulmak için tekrar masaya oturacak.



BAŞBAKANLAR GELECEK

Görüşmeler için iki ayrı masa hazırlanacak. Masalardan birine Kıbrıs Türk ve Rum liderlerle, Kıbrıs'ın 3 garantör devleti konumundaki Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den başka gözlemci olarak AB ve BM temsilcileri oturacak. Diğer masa ise geri kalan temsilcilikler ve teknokratlardan oluşacak. Taraflar arasındaki müzakerelerden olumlu bir sonucun çıkması olasılığında 1960 Anayasası uyarınca Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'ne garantör olan devletlerin, yani Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin başbakanları Crans Montana'ya davet edilecekler



TÜRK ASKERİ ADADA KALACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs'ta çözüm müzakerelerine katılmak üzere dün İsviçre'ye gitti. Dışişleri kaynakları Kıbrıs Konferansı'nın nihai anlamda "çözüm toplantısı" olacağını kaydetti. Süre olarak ucu açık olarak planlanan konferansta ana müzakere başlıkları şöyle: Toprak, mülkiyet, ekonomi, Avrupa Birliği, yönetim - güç paylaşımı ve güvenlik - garantiler. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu 19 Haziran'da gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde " Kimse hayal görmesin. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs adasında var olacaktır" demişti.