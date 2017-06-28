Suriyeli Bana etkili isimler listesinde

Dünyanın en prestijli dergilerinden Time'ın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "İnternetin En Etkili 25 İsmi" listesinde Rihanna, Kim Kardashian ve Donald Trump gibi isimlerin yanı sıra Suriye savaşını sosyal medyadan dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed de bulunuyor. Dergi, Şam rejimi saldırılarının en şiddetlendiği zamanlarda Twitter üzerinden paylaşımlar yapan Bana için "Çok az sayıda gazetecinin bölgeye girebildiği bir dönemde anlattıklarıyla Suriye iç savaşı hakkında farkındalık yarattı" ifadelerini kullandı. Bana'nın "Bombalar yağmur gibi üzerimize yağıyor" ve "Erkek kardeşlerim çok korkuyor ve ben onların korkmasını istemiyorum" gibi Twitter paylaşımları da Time'ın tanıtıcı yazısında yer aldı. Halep'teki sivil yerleşim bölgelerine düşen bombaları en çıplak haliyle gösterdiği için sosyal medyanın yanısıra dünyanın ana akım medya kuruluşlarının da dikkatini çeken Bana, Halep'in muhaliflerin elinden çıkmasıyla birlikte bölgeden tahliye edilerek Türkiye'ye gelen Suriyeli mülteciler arasındaydı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bana ve Alabed ailesini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlamış, vatandaşlık vermişti. Listedeki diğer isimler arasında Harry Potter romanlarının İngiliz yazarı J. K. Rowling, ABD Başkanı Donald Trump, müzisyen Rihanna ve Katy Perry, reality şov yıldızı Kim Kardashian, muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalny ve Koreli müzik grubu BTS de yer aldı.