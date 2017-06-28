ABD'den çarpıcı rapor! Terör örgütü PKK ve YPG...

Dışişleri Bakanlığı, 2016 İnsan Ticareti Raporu'nu yayımladı.

Terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG'nin, küçük yaştaki Yezidi ve Kürt çocukları kullandığı aktarılan raporda, "PKK ve Yezidi silahlı milis grup YBŞ, bazıları 12 yaşında olan Kürt ve Yezidi erkek ve kız çocuklarını, Kuzey Irak'taki çatışma ve destek görevleri için zorla topladı ve kullandı. Uluslararası organizasyonlar ve medyaya bakılırsa, Irak hükümeti YBŞ'nin maaşlarını ödedi." ifadesi kullanıldı.

Raporda çocukların, terör örgütü DEAŞ, Haşdi Şabi, aşiret güçleri, PKK ve İran destekli milislerle sınırlı olmaksızın Irak'ta faaliyet gösteren birçok silahlı grup tarafından zorla toplanmaya ve kullanılmaya karşı oldukça savunmasız kaldığı belirtildi.

Raporda ayrıca, "Uluslararası bir organizasyonla 18 yaşından küçük tüm savaşçıların salıverilmesi için taahhüt imzalanmış olmasına rağmen YPG, 2016 yılında 12 yaşındaki çocukları topladı ve eğitti." denildi.