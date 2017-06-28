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Yahudi işgalciler tarım arazilerini ateşe verdi!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 28.6.2017 19:57 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 20:14
Yahudi işgalciler tarım arazilerini ateşe verdi!

'da Yahudi yerleşimcilerin tarım arazilerini ateşe verdiği bildirildi.

'daki Yahudi Yerleşim Dosyası sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus'un güneyinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin, Borin beldesindeki tarım arazilerini ateşe verdiğini söyledi.

Daglas, alevlerin onlarca meyveli ağaca zarar verdiğini ifade etti.

Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, yangının söndürülmesi için ekiplerin bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik sık sık benzer ihlaller gerçekleştiriyor. Nablus çevresinde yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

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Yahudi işgalciler tarım arazilerini ateşe verdi!
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