252 günlük operasyon bitti! Musul, DEAŞ'tan temizlendi!

Irak devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre, Musul operasyonunun bittiği ve DEAŞ'ın mağlup edildiği ilan edildi. Haber, 'Uydurma devletin düşüşü' başlığıyla servis edildi.

Sky Arabia'nın haberine göre, Irak Savunma Bakanlığı da Musul operasyonunun tamamen sona erdiğini ve şehrin tüm bölgelerinin DEAŞ'tan kurtarıldığını açıkladı. Irak ordusu, ve Peşmerge ortaklaşa yürüttüğü operasyon 17 Ekim 2016'da başlamıştı.

Irak ordusuna bağlı güçler, Musul'da bulunan El Nuri Camisi'nin DEAŞ'ın elinden alındığını duyurmuştu. Musul Operasyonlar Komutanlığında görevli Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Terörle mücadeleye bağlı bir güç Büyük Nuri Camisi ve Hadba Minaresi'nde kontrolü sağladı." ifadelerini kullanmıştı.

DEAŞ elebaşı Ebubekir Bağdadi, 3 yıl önce El Nuri Camisi'nde sözde halifelik ilan etmişti. Tarihi camiyi kaybedeceğini anlayan terör örgütü geçtiğimiz günlerde caminin 800 yıllık minaresini havaya uçurmuştu.