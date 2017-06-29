Almanya'dan küstah açıklama

Topraklarında cirit atan teröristleri görmezden geldikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta eleştirdiği Almanya'yı, G-20 öncesi korku sardı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da G20 zirvesine katıldığında halka seslenmek istediğini ve bunu uygunsuz bulduklarını söyledi.

ALMAN BAKAN'DAN UYGUNSUZ AÇIKLAMA

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginlikler göz önüne alındığında, Alman hükümetinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın G20 zirvesi dışında, Almanya'da kamuya açık bir etkinliğine katılmasının uygunsuz olacağına inandığını belirtti.

GABRİEL: DÜN TÜRKİYE'DEN TALEP GELDİ

Rusya ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Gabriel, iki hafta önce Ankara'ya böyle bir istekte bulunulmaması yolundaki açık tavsiyesine rağmen dün Türkiye'den Erdoğan'ın ziyaret sırasında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına hitap etmesi için bir talep geldiğini belirtti.

Öte yandan Alman Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Genel Başkanı ve başbakan adayı Martin Schulz da G20 zirvesi için Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, burada yaşan Türk vatandaşlarına hitap etmesinin engellenmesini istedi.

ALMANYA TERÖRDEN YANA TAVRINDAN VAZGEÇMİYOR

Barındırdığı teröristler nedeniyle her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türki halkının tepkisini çeken Almanya, terörden ve teröristen yana tavrından yine vazgeçmedi. Bild gazetesine konuşan Martin Schulz, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında mesnetsiz iftiralarda bulundu.

ASIL NİYETLERİNİ ARTIK GİZLEMİYORLAR

16 Nisan referandum sürecinde Türk siyasetçilere izin vermeyerek hazımsızlığını gizlemeyen Almanya artık gerçek niyetini de açık açık söylüyor. Referandum sürecinde Almanya'da yaşayan vatandaşlara hitap etmek isteyen bakan ve siyasetçilerin "salonların yangın önleminin yetersizliği" ve "park alanlarının küçüklüğü" gibi nedenlerle etkinlik yapamamasına atıfta bulunan Schulz, "Mesele salonlarda yangın emniyeti veya mevcut park yerleri sayısı ile ilgili değil. Temel soru; Bay Erdoğan'ın Türkiye'deki iç çatışmaları Almanya'ya taşınmasına seyirci mi kalacağız? Ben net bir tavır alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ALMANYA'NIN SÖZDE DEMOKRASİSİ

7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilere hitap etme arzusunda olduğu belirtilmişti. Almanya'da 16 Nisan öncesi olduğu gibi yine G-20 zirvesi öncesinde de demokrasi ayaklar altına alınarak, 9 Temmuz için Dortmund, Oberhausen, Düsseldorf ve Köln'deki salonlara etkinlik başvurusu yapıldığı ve "doluyuz", "tadilat yapacağız" gibi gerekçelerle olumsuz yanıt vermişti.

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