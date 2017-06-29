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Dünya Haberleri
Fransa'da terör alarmı!
Fransa
'da
terör alarmı
!
DHA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2017
22:15
Güncelleme Tarihi: 29.6.2017
22:15
Polis açıklaması:
Fransa
'da otomobille bir caminin önündeki insanları ezmeye çalışan şahıs yakalandı, olayda yaralanan yok.
Detaylar birazdan...
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