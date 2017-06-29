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Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 29.6.2017 22:15 Güncelleme Tarihi: 29.6.2017 22:15
Fransa'da terör alarmı!

Polis açıklaması: 'da otomobille bir caminin önündeki insanları ezmeye çalışan şahıs yakalandı, olayda yaralanan yok.

Detaylar birazdan...
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Fransa'da terör alarmı!
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