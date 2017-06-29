G20 öncesinde sarhoş polis krizi

Dünya liderlerinin 7-8 Temmuz günü Hamburg'da gerçekleştireceği G20 zirvesi öncesi polis, Almanya'da bir skandala imza attı. Dünya liderlerini korumak üzere Berlin'den Hamburg'a gönderilen polisler, yaptıkları parti ile gündeme geldi. Polislerin kaldıkları konteynırların çevresinde düzenledikleri partide bornozlarıyla masaların üzerine çıkıp ellerinde tabancaları ile dans edip sabaha kadar alkol içmeleri, çevrede ağır idrar kokusunun oluşması ortalığı karıştırdı. Alanda bulunan güvenlik kamerasını da dikkate almayıp sapıtan 300 polisin, kameraya bakıp gülümsemesi büyük tepki çekti. Polisler kendilerini, "İki arkadaşımızın doğum günü vardı. Sabah saat 09.00'da kalkıp görevimizin başındaydık" diye savundu.



'ÇOK UTANDIRICI'

Parti yapan polisler olayının duyulmasının ardından 300 polis, görev bölgelerine geri gönderilirken haklarında soruşturma açılacağı ifade edildi. Berlin Polis Sözcüsü Thomas Neuendorf, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, "Açıkça arkadaşlarımızın orada yaptıkları çok utandırıcı" ifadesini kullandı.







8 BİN GÖSTERİCİ

Hamburg'da zirve boyunca 15 bin polisin görev yapacak. G20 nedeniyle 8 bin göstericinin Hamburg'a gitmesi bekleniyor. Kentte konteynırlardan 24 saat yargılama yapılabilecek geçici mahkemeler kuruldu. G20 için 65 ülkeden yaklaşık 4 bin 800 gazeteci akreditasyon yaptı.



TÜRKLERE ŞİDDET

Duisburg kentinde Ramazan Bayramı günü sıradan trafik kontrolünü büyük bir operasyona çeviren ve iki Türk vatandaşına karşı aşırı güç kullanan Alman polisler hakkında savcılık soruşturma başlattı. 4 polis, aracını yanlış park eden Türk vatandaşına aşırı şiddet kullanmıştı.

BUGÜN NELER OLDU? (29.06.2017)