İngiliz turistin mumu yatsıya kadar yandı

38 yaşındaki İngiliz adam Türkiye'deki tatilinde zehirlendiğini ve bütün tatilini hasta geçirdiğini iddia etti.

Turist adam bunun karşılığın seyahat firmasından tazminat talep etti..

Ancak Leon Roberts'in Facebook hesabına Türkiye'de yemek yerken koyduğu 79 fotoğraflık albüm adamın yakayı ele vermesine neden oldu.

Roberts, tatil firmasından tazminat için iki haftalık masraflarını talep etmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Roberts'in tazminat talebini geri çektiğini yazdı.