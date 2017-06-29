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İngiliz turistin mumu yatsıya kadar yandı

Giriş Tarihi: 29.6.2017 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.6.2017 09:32
İngiliz turistin mumu yatsıya kadar yandı

İngiltere’de yaşayan vücut geliştirmeci Leon Roberts, Türkiye’ye tatile geldikten sonra zehirlendiği gerekçesiyle seyahat firmasından ve otelden tazminat talep etti. Ancak vücut geliştirmecinin zehirlendiğini söylediği tarihlerde, Türkiye’de yemek yerken çekildiği fotoğraflar kendisini ele vermesine neden oldu.

38 yaşındaki İngiliz adam Türkiye'deki tatilinde zehirlendiğini ve bütün tatilini hasta geçirdiğini iddia etti.

Turist adam bunun karşılığın seyahat firmasından tazminat talep etti..

Ancak Leon Roberts'in Facebook hesabına Türkiye'de yemek yerken koyduğu 79 fotoğraflık albüm adamın yakayı ele vermesine neden oldu.

Roberts, tatil firmasından tazminat için iki haftalık masraflarını talep etmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Roberts'in tazminat talebini geri çektiğini yazdı.

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İngiliz turistin mumu yatsıya kadar yandı
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