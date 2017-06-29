İsrail'den Daily Sabah'a özür

Daily Sabah Ekonomi editörü Şeyma Eraz, Fox Türkiye muhabiri Emre İzkübarlas ve Kenan Özcan güvenlik kontrollerinden geçmek için sırada beklerken, İsrailli güvenlik güçleri kendilerine yaklaştı ve üçünü de üç farklı yere yönlendirdi. Etkinliğe gelen diğer 30 gazeteci böyle bir muameleye maruz bırakılmadı.



Şeyma Eraz yaptığı açıklamada, İsrailli güvenlik güçlerinin bütün eşyalarını tek tek aradıklarını, hatta Fox Türkiye muhabirlerine ait bir mikrofon ve kamerayı parçalarına ayırarak kontrol ettiklerini söyledi.



BAŞÖRTÜMÜ ÇIKARMAMI İSTEDİLER

Daily Sabah editörü Şeyma Eraz yetkililere niçin bekletildiğini sorduğunda açıklama yapmadılar. Ayrı bir odaya alındığını ve iki İsrailli kadın memur tarafından başörtüsünü çıkartmasının istendiğini söyledi. Bu isteği reddeden Eraz, eşyalarının geri verilmesini istediğini, ve İsrailli yetkililerin İzkübarlas ile Özcan'ın da pantolonlarını çıkarmalarını istediğini öğrendiğini belirtti.



İSRAİLLİ BAKAN ÖZÜR DİLEDİ

Eraz, Gerstenfeld ile yaptığı konuşmadan "Güvenlik görevlilerine sadece gazeteci olduğunu, terörist olmadığını ve bu şekilde aşağılanamayacağını söyleyen Eraz ardından, diğer Türk gazeteciler ile beraber İsrail İletişim Bakanı Ayoob Kara tarafından İsrail parlamentosu Knesset'e davet edildi. Bakan Kara kendilerinden özür dileyerek Türkiye - İsrail ilişkilerinin öneminden bahsetti. Video çekilmesini ve kendisinin resmi Facebook hesabı dahil pek çok ortamdan yayınlanmasını istediği bir videoda, Kara Türkiye - İsrail ilişkilerinin gelişmekte olduğundan bahsetti.



"Türkiye ile ilişkiler İsrail hükümeti, İsrail devleti ve ekonomisi açısından çok mühim. Türkiye'yle ilişkilerin zarar görmemesi, ve bu Türk gazeteci heyetinin yaşadığı vakanın bir kez daha tekrarlanmaması ehemmiyet arz ediyor," ifadelerini kullanan Kara, İsrail'e gelen yabancı medya delegasyonlarının benzer vakaların yaşamaması gerektiğini belirtti. Videoda Türk gazetecilerle beraber ?Knesset'teki odasında oturduğu görülen Kara, delegasyona özrünü dile getirdiği videoyu bütün İsrail kanallarına servis etti.