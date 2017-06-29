Katar denklemine çok yönlü bakış

An itibariyle Katar, bölgede kıskaca alınmakla birlikte global bağlamda bedelini pahalıya ödeyerek de olsa ayakta kalma uğraşısı vermekte. Türkiye'nin, Katar'la yakınlaşması, "askeri, ekonomik ve stratejik" yönleri ile ön plana çıkmakla birlikte gerek bölge barışı gerekse küresel sistemin yeni ağırlık merkezinde konuşlanmak bakımından önemli.

Mesele şu ki... Türkiye ile S. Arabistan arasındaki ilişkiler son yıllarda en olumlu seyrinde. Maalesef S. Arabistan Krallığı, Katar üzerinden kurguladığı politikanın, oldukça değerli ve uzun ömürlü ilişkilerini zayıflatması tehlikesi ile karşı karşıya. Suudiler, İran'a yönelik tedbirlerin akımına kapılıp, bölgesel liderlik gücünü pekiştirme telaşına düşerken, bugünü kurtarma adına geleceği riske atma aşamasına kadar işi vardırdı. Bu noktada, Ankara-Riyad ilişkilerinin zehirlenmemesi, Katar'daki Türk askeri üssünün Suudilere karşı bir hamle gibi algılanmaması, siyasi soğukluk doğmaması çok mühim. Aksi takdirde, Suudiler hangi gerekçeyi üretirlerse üretsinler, bu kavgada kaybeden kesinlikle Müslüman ülkeler, bu ülkelerin umut ve refah bekleyen halkları ve uzun vadeli dostlukları olacaktır.

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