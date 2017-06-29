Papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

Avustralya polisi, Papa Francis'in üst düzey danışmanlarından Kardinal George Pell'i geçmişte birden fazla cinsel taciz ve en az bir tecavüz suçu işlemekle suçladı.

Hiyerarşik açıdan Vatikan'ın üç numaralı ismi olan Kardinal Pell, gözaltına alındı.

Vatikan'ın fiilen hazine bakanı olan Pell aynı zamanda cinsel tacizle suçlanan en üst düzeyli Vatikan yetkilisi.

Vatikan'da istismar skandalı

BİRDEN FAZLA ŞİKAYETÇİ VAR

Avustralya'nın Victoria eyaleti polisi, Pell'in birden fazla şikayetçiden gelen "geçmişte işlenmiş birden fazla cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya" olduğunu açıkladı.

Polis, 76 yaşındaki Pell'e yönelik suçlamaların detaylarını, mağdurların yaşlarını veya iddia edilen suçların ne zaman işlendiğini açıklamadı.

"ADALETİN YERİNİ BULMASI SAĞLANACAKTIR"

"Medyada yer alan haber ve spekülasyonlara ilişkin olarak belirtmek isterim ki; sanık Kardinal Pell de herkes gibi suçluluğu ispat edilene kadar masumdur ve adil şekilde yargılanma hakkı vardır. İddialara konu olan tüm taraflar bu süreçte en doğal haklarını kullanacak ve adaletin yerini bulması sağlanacaktır."

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Avustralya Katolik Kilisesi bir açıklama yaparak, Pell'in suçlamaları kesinlikle reddettiğini ve "adını temize çıkarmak" için Avustralya'ya dönmeyi düşündüğünü açıkladı.

Avustralya'daki Katolik kiliselerinde 1950'li yıllardan itibaren çocuklara cinsel taciz vakalarının tespit edilmesi üzerine konuyu araştırması için 2013 yılında Kraliyet Komisyonu kurulmuştu.

Komisyonun araştırmaları sonucunda 4 bin 444 çocuğun, kiliselerde görevli papazların taciz ve tecavüzüne uğradığı açıklanmıştı. Avustralya'nın en yüksek soruşturma kurumu olan komisyon çalışmalarını hala sürdürüyor.