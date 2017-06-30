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Alman parlamentosundan eşcinsel evliliğe onay!

Giriş Tarihi: 30.6.2017 10:21 Güncelleme Tarihi: 30.6.2017 10:31
Alman parlamentosundan eşcinsel evliliğe onay!

Alman parlamentosu, ülkede eşicinsel evliliği yasallaştıran yasa tasarısını onayladı.

Alman parlamentosu, ülkede eşicinsel evliliği yasallaştıran yasa tasarısını onayladı.

Tasarının 393'e karşılık 226 oyla parlamentodan geçtiği belirtildi. Almanya BaşbakanıAngela Merkel, daha önce eşcinsel evliliklere karşı olduğunu açıklamış ve tasarıya karşı oy kullanacağını belirtmişti.

Ancak Merkel, partisi CDU'daki milletvekillerinin serbest olduğunu ve kendi vicdanlarını takip etmeleri gerektiğini söyleyerek tasarının kabul edilmesinin yolunu açmıştı.

Oylama sonrasında açıklamalarda bulunan Merkel, kendi kişisel görüşüne göre evliliğin bir kadın ile bir erkek arasında olması gerektiğini ancak kararın Alman toplumunun barışına hizmet etmesini umduğunu söyledi. Merkel, oylamada eşcinsel evlilikleri yasallaştıran tasarıya karşı oy kullandığını söyledi.

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Alman parlamentosundan eşcinsel evliliğe onay!
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