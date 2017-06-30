Katar Savunma Bakanı: Kansız savaş ilanı

Londra merkezli El-Arabi el-Cedid gazetesine konuşan Atiyye, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Ülkemizin maruz kaldığı durum, kansız savaş ilanı mahiyetindedir. Vatandaşlara zarar vermek ve Körfez ülkeleri arasındaki sosyal dokuyu parçalamak amacıyla kara, deniz ve hava sınırlarının kapatılması neyle izah edilebilir?" dedi.

ŞEYTANLAŞTIRMA!

Ülkesinin terör gruplarını desteklediği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirten Atiyye, yürütülen karalama kampanyasıyla "Katar'ın şeytanlaştırılmasının" amaçlandığını ifade etti.

İLK SIRADA TÜRK ÜSSÜ VAR

Katar Savunma Bakanı, bugünkü Türkiye ziyareti hakkında da konuştu. Katar ile Türkiye'nin tarihi ilişkilerle birbirine bağlı olduğunu söyleyen Atiyye, ziyaretinin, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirme çerçevesinde gerçekleştiğini ve görüşmelerin gündeminde Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün ilk sırayı alacağını aktardı.

ABD ÜSSÜ KAPATILACAK MI?

Atiyye, ülkesinin ABD ile de özellikle terörle mücadeleyle ilgili "stratejik ilişki" içinde olduğunu dile getirirken, Katar'daki ABD askeri üssünün kapatılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Katar'a yönelik ablukaya daha sonra başka bazı ülkeler de katılırken Doha yönetimi, teröre destek verdiği iddialarını tümüyle reddetmişti