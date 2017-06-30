DEAŞ Musul’da çöktü

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul
'u terör örgütü DEAŞ
'tan temizlenme operasyonunda önemli bir aşama kaydedildi. Irak güçleri, Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'ın elinde olan kentteki Büyük Nuri Camisi ve minaresinde kontrolü sağladı. DEAŞ, 21 Haziran'da 847 yıllık tarihi olan camiyi patlatarak havaya uçurmuştu. Musul'un Eski Şehir Mahallesi'nde bulunan tarihi cami DEAŞ'ın son kalesi olarak görülüyordu.
BİRKAÇ GÜN KALDI
Musul Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Korgeneral Abdulemir Yarullah, "Terörle mücadeleye bağlı bir güç, Büyük Nuri Camisi ve Hadba Minaresi'nde kontrolü sağladı" ifadelerini kullandı. Yarullah, Irak ordusuna bağlı güçlerin kentin batısında ilerlemesini sürdürdüğünü de kaydetti. BBC Arapça Servisi ise Irak askerlerinin henüz camiye girmediklerini aktardı. DEAŞ militanlarının camiye bubi tuzakları döşemiş olabilecekleri bildiriliyor. Irak ordusunun önümüzdeki günlerde Musul'un tamamını geri almayı umduğu kaydedildi. Irak devlet televizyonu da terör örgütü DEAŞ'ın çöktüğünü bildirdi. Haberde, "Irak'ta hurafe (yalan, hayal) devleti çöktü" denildi. Arap medyasında yer alan habere göre Irak Savunma Bakanlığı, DEAŞ'a karşı zafer ilan edildiğini duyurdu. DEAŞ'ın lideri Bağdadi 3 yıl önce Büyük Nuri Camisi'nde sözde halifeliğini ilan etmişti.
850 BİN KİŞİ KAÇTI
ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin yoğun bir şekilde hava desteği verdiği Irak güçleri Musul'u kurtarma operasyonuna resmi olarak geçtiğimiz ekim ayında başlamıştı. Operasyonların başlamasından bu yana en az 850 bin kişi Musul'daki evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kent merkezinde hâlâ yaklaşık 100 bin sivilin çatışmaların arasında sıkıştığı tahmin ediliyor.
İNTİHAR YELEĞİ ERKEN PATLADI
Irak'ın
Diyala kentinde terör örgütü DEAŞ'ın bir mensubu planladığı hain saldırının kurbanı oldu. Üzerindeki intihar yeleği yanlışlıkla patlayan saldırganla beraber 12 terörist öldü. Diyala polis şefi, Bakuba kasabasının kuzeydoğusundaki Mekheisa köyündeki teröristlerin intihar saldırısı düzenleyecek teröriste veda ettiği "kanlı parti" sırasında intihar yeleğindeki düzeneğin birden bire patladığını söyledi. DEAŞ'ı Musul'dan çıkarmaya yönelik operasyonlar sonrası teröristler, güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik intihar saldırılarını artırmıştı.