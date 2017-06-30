Gazprom'dan kritik Türk Akımı açıklaması

Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller, Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki ülkelerin neredeyse tamamının, TürkAkım üzerinden doğalgaz almak arzusunda olduklarını belirterek, "Projeye hissedar alınmasını da değerlendiriyoruz." dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Gazprom Genel Hissedarlar Toplantısında konuşan Miller, inşaatı devam eden TürkAkım doğalgaz boru hattı projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Projede ilk hattın 2018, ikinci hattın ise 2019'da tamamlanacağını vurgulayan Miller, "Projeyle Avrupa'nın Güney ve Güneydoğu bölgelerine sağlanacak 15,75 milyar metreküplük doğalgazı bölgedeki neredeyse tüm ülkeler istiyor." ifadesini kullandı.

TürkAkım ile gönderilecek doğalgazın fiyatlandırmasının belirlenecek fiyat formülüne göre şekillendirileceğini anlatan Miller, "Tercih edilecek fiyat uygulamasını henüz belirlemedik." şeklinde konuştu.

Miller, TürkAkım'da Gazprom'un tek hissedar olduğunu hatırlatarak, "Projeye Avrupalı doğalgaz iletim sistemi şirketlerinin ilgisi var. TürkAkım'a hissedar alabiliriz. Bu konuyu Avrupalı şirketlerle yoğun bir şekilde istişare ediyoruz." dedi.

İstanbul'da geçen yıl ekim ayında imzalanan TürkAkım hükümetler arası anlaşma ile her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.