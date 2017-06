İnanılmaz aile

BUGÜN NELER OLDU

Tayvan'daki bir ailenin kadınları, kimseye kaç yaşında olduğuna inandıramıyor. 41 yaşındaki Lure Hsu, 20'li yaşlarından çok 15 yaşlarında ergenlik yaşındaki bir kızı andırıyor. Lure'un kız kardeşleri de kendisinden farklı değil. Fayfay Hsu (40) ve Sharon Hsu (36) 20'lerin başındaki bir genç kız görünümüyle tüm ülkeyi şaşkına çevirmiş durumda. Hsu kardeşlerin annesi de 63 yaşında olmasına rağmen en fazla 30 yaşında bir kadın gibi.Tayvan'ın Friday magazin dergisine konuşan Lure Hsu, en büyük gençlik sırrının bol su içmek ve sebze tüketmek olduğunu söylüyor. Kola ve gazoz gibi şekerli içeceklerden uzak durduğunu söyleyen Lure, her sabah sütsüz ve şekersiz kahve içiyor. Hafif yemeklerden hoşlanan Lure vejetaryen yemekleri daha çok tüketiyor ve satay sosu benzeri bol baharatlı sosları tercih etmiyor. Farklı ülkelerden çok sayıda kişi Lure'un güzellik sırlarını öğrenmek için sosyal medyaya akın ediyor. Lure'ın Instagram'da 230 bin, Facebook'ta 341 bin takipçisi var.Fayfay Hsu da günde iki kez cildini nemlendiriyor. İki kızı olduğundan düzenli bir yaşam sürdürmesi gerektiğini söyleyen 40 yaşındaki Fayfay, her gün erken yatıyor ve erken kalkıyor. Günde üç öğün yemek yiyor. "Hiçbir zaman kahvaltıyı kaçırmam bu sayede ince kalınıyor" diyen Fayfay aç karnına her sabah büyük bir bardak ılık su içilmesini öneriyor. Fayfay da neredeyse 10 yıldan beri her sabah 350 ila 500 mililitre su içtiğini söylüyor. Fayfay kızıyla dışarı çıktığında kızının ablası sanıldığını belirtiyor.Sharon Hsu'nun gençlik sırrı ise cildini güneş ışınlarından korumak. 36 yaşındaki Sharon, güneşlenmeden önce, güneş koruyucu kremini muhakkak cildine sürüyor. Güneşten sonra da bakım yapmayı ihmal etmiyor. Sharon, başkent Taipei'de diğer kadınlara hizmet verdiği bir güzellik salonu işletiyor.