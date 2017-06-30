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AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 30.6.2017 22:58 Güncelleme Tarihi: 30.6.2017 23:17
Son dakika: ABD'de silahlı saldırı

'nin New York kentindeki bir hastanede silahlı saldırganın tüfekle çevresindekilere ateş etmesi sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

New York inden yapılan açıklamada, Bronx Lebanon hastanesinden ihbarı geldiği ifade edilerek, vatandaşlardan hastane ve çevresinden uzak durmaları istendi.

Açıklamada, silahıyla hala hastane içinde olan saldırganın etkisiz hale getirilmesi için polisin tüm hastaneyi kuşattığı ve operasyon düzenlediği kaydedildi.

medyası hastane kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, aralarında doktorların da olduğu birden çok kişinin yaralandığını duyurdu.

Haberlerde, saldırganın eski hastane çalışanı olduğu da iddia edildi.

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Son dakika: ABD'de silahlı saldırı
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