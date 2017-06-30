Son dakika: Rusya'dan flaş karar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın Avrupa Konseyi'ne yapması gereken 2017 ödemesini askıya alma kararını bildirdiğini söyledi
Lavrov, Rus heyetinin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde haklarının tamamen yenileninceye kadar Rusya'nın 2017'deki ödemesini askıya aldığını Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'a bildirdi.
Ayrıca ikili, Rus Konseyi'nin Avrupa Konseyi faaliyetlerine katılımına ilişkin konuları ele aldılar.