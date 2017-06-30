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, ’da ile görüşecek!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 29.6.2017 23:16 Güncelleme Tarihi: 30.6.2017 02:01
Trump, Almanya’da Putin ile görüşecek!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster, Başkanı Donald ’ın, 7-8 Temmuz'da ’nın Hamburg kentinde düzenlenecek Zirvesi sırasında Devlet Başkanı Vladimir ile görüşeceğini bildirdi.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında McMaster, 'ın gelecek hafta Avrupa'ya yapacağı ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

McMaster, bu ziyaret esnasında Trump ile 'in bir araya geleceğini teyit ederek, "Spesifik bir gündem yok. Gerçekten tamamen başkanın istediğini konuşacağı bir toplantı olacak." dedi.

Görüşmenin içeriği ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan McMaster, 'nın başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarının gündeme gelip gelmeyeceği sorularına da cevap vermedi.

Gelecek hafta 'nın Hamburg kentinde yapılacak olan Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gidecek olan Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ile de görüşeceği duyuruldu.

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Trump, Almanya’da Putin ile görüşecek!
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