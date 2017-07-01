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ABD'de gece kulübünde çatışma: 17 yaralı

Giriş Tarihi: 1.7.2017 15:08 Güncelleme Tarihi: 1.7.2017 15:16

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir gece kulübünde çıkan çatışmada 17 kişi yaralandı. Sabah saat 02:30'da meydana gelen olayda konserde çıkan bir anlaşmazlık sonucu en az 17 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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ABD'de gece kulübünde çatışma: 17 yaralı
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