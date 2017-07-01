Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel,Berlin'de Yabancı Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.

15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişimine değinen Gabriel, "Almanlar olarak biz, darbeyi reddettiğimizi ve Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu daha fazla vurgulayabilirdik. Bunu açıkça söylüyorum. Ama biz (darbe sonrası) hemen oraya gidebilirdik. Bence bir yanlış yaptığımıza inanıyorum." dedi.

Gabriel, demokratik şekilde seçilen Türk hükümetinin yanında olduklarını ve her darbeyi reddettiklerini dile getirdi.

"ALMANYA'DAKİ PKK PROPAGANDASI KONUSUNDA TÜRKİYE HAKLI"

Almanya'daki terör örgütü PKK faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede de bulunan Gabriel, "Kamuoyunda PKK propagandasına izin vermememiz konusunda Türkiye'nin uyarıları haklı. PKK bu ülkede 1990'lı yılların başından beri yasaklı olan bir örgüt. Haklı olarak. Sadece Türkiye'deki yaptıklarından dolayı değil, bu ülkede şantajla haraç toplama, uyuşturucu ve silah ticaretinden dolayı. Almanya'daki Türk vatandaşlarının tehdit edilmesinden dolayı da. Türk siyasetçilerin sahne almasını yasaklarken, aynı zamanda Öcalan resimlerinin gösterilmesini de ben kabul edilemez buluyorum. Burada Türkiye haklı." şeklinde konuştu.