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nden sı iddiası!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 1.7.2017 19:30 Güncelleme Tarihi: 1.7.2017 19:42
Esad rejiminden kimyasal saldırısı iddiası!

'deki muhalif askeri gruplardan Feylek er-Rahman, Beşşar nin Şam'ın Doğu Guta bölgesinde klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Feylek er-Rahman'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rejim, 13 gündür saldırı düzenlediği Ayn Terma'da ilerlemeyi başaramaması üzerine, Feylek er-Rahman noktalarına, kullanımı uluslararası hukuka göre yasak olan klor gazıyla saldırdı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 30 kişinin gazdan etkilendiği belirtildi.

Grubun sözcüsü Vail İlvan, klor gazlı saldırının karadan, topçu atışlarıyla yapıldığını söyledi.

nin Ayn Terma'nın güneyindeki Zemelka beldesinden ilerlemeye çalışması üzerine, Feylek er-Rahman'ın karşılık verdiği değerlendirmesinde bulunan İlvan, "Rejim güçlerinin saldırısına karşılık verdik ve 30 rejim askerini öldürdük. Bunun üzerine kimyasal silaha başvurdular." dedi.

İlvan, gazdan etkilenenlerin tamamının askeri muhalif olduğunu dile getirerek, durumların ciddiyetini koruduğunu, 12 saat müşahede altında kalacaklarını ifade etti.

Esed rejimi, 4 Nisan'da Humus ilindeki Şayrat üssünden kalkan uçaklarla İdlib'e bağlı Han Şeyhun'da kimyasal silahla saldırı düzenlemişti. Saldırıda, en az 100 sivil hayatını kaybederken 500'den fazla kişi yaralanmıştı. ABD, 7 Nisan'da Şayrat'a saldırı düzenlemişti.

ABD yönetimi, 26 Nisan'da Beşşar Esed rejiminin 'de kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek yeni bir hazırlığında olduğunu iddia ederek böyle bir saldırı durumunda rejimin "ağır bir bedel ödeyeceğini" duyurmuştu.

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Esad rejiminden kimyasal saldırısı iddiası!
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