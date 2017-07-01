İsrail, Mısır ve BAE Hamas'a darbe yapmak için hazırlanıyor

İsrail basını, Filistin ve Gazze ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. İddialara göre, İsrail'in yanı sıra Mısır ve BAE, Filistin'de yönetimi değiştirmek için anlaştı.

Haartez'de yer alan habere göre, bu üç ülke, BAE tarafından desteklenen Muhammed Dahlan'ı Mahmud Abbas'ın ve Hamas'ın yerine Filistin'in yeni lideri olmasını sağlamayı planlanıyor.

İsrail'in yazar Zvi Bar'el'e göre uzun bir süreden beri elektriklerin kısıtlı olarak verildiği Gazze'de BAE ve Mısır yeni bir düzenleme yapmanın peşinde. Temel hedefin Mahmud Abbas'ın siyasi rakibi olarak bilinen ve BAE tarafından desteklenen Dahlan'ın öne çıkarılması olduğu iddia edildi. İsrail-BAE ve Mısır'ın işbirliği yaparak Abbas'ı sıkıştırmaya çalışacakları ve BAE'nin bölgede yeni bir planı devreye sokacağı belirtiliyor.

?BAE ELEKTRİK KARŞILIĞINDA KONTROLÜ ELE GEÇİRECEK

Buna göre BAE, yaşanan elektrik sıkıntısının giderilmesi için yeni bir enerji santrali inşa edecek. Bunun için 150 milyon dolar ayırmış durumda. Mısır da Refah sınır kapısını insanlara ve mallara açacak. Bunun içinde Abbas'ın yerine Dahlan'ın liderliğinin kabul edilmesi için bastıracak. Benzer bir durumunda Hamas'ın kontrol ettiği bölge için de geçerli olduğu ve İsrail'in Hamas'ın devre dışı kalmasını ve Dahlan'ı istediği belirtiliyor. Hedefin Hamas'ı askersizleştirmese de Gazze'de İsrail ile uzlaşma yanlısı olan bir Dahlan yönetiminin getirilmesi olduğu iddia ediliyor.

İSRAİL-MISIR RÜYASI

İsrail'i yazar "Eğer plan uygulanırsa İsrail-Mısır rüyası gerçekleştirilebilecek" ifadelerini kullanıyor. Bar'el'e göre planın bir diğer hedefi ise Türkiye ve Katar'ın Gazze'deki rolünü etkisiz hale getirmek.

Bare'el'in yazısında Filistinlilerden ziyade Gazze'ye ve Gazze halkına atıfta bulunması ise dikkat çekiyor. Bunun Filistin halkını ayrıştırmanın bir işareti olduğu belirtiliyor.

MISIR YÖNETİMİ, HAMAS VE DAHLAN ARASINDA MUTABAKAT

Hamas heyeti, haziran ayı başlarında gerçekleştirdiği ve bir hafta süren Mısır ziyareti kapsamında üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti. Hamas, görüşmeler neticesinde, Kahire yönetiminin, "Refah Sınır Kapısı'nın düzenli şekilde açılmasıyla Gazze Şeridi'ndeki sıkıntıların hafifletileceği ve ticari hareketin kolaylaşması için çift yönlü bir ticaret kapısının açılacağı" vaadinde bulunduğunu ifade etmişti.

Mısır yönetimi, Hamas ve Fetih hareketinden ihraç edilen Muhammed Dahlan arasında varılan üçlü mutabakat sonucunda 21 Haziran'da Gazze'ye akaryakıt sevkiyatına izin verilmişti.