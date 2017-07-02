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'dan 'e 3 satışına onay!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 2.7.2017 19:05 Güncelleme Tarihi: 2.7.2017 19:46
Almanya'dan İsrail'e 3 denizaltı satışına onay!

'nın 'e 3 satışına daha yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

Spiegel dergisinde yer alan haberde, gizli kararlar alan Federal Güvenlik Konseyinin (Bundessicherheitsrat), Thyssen-Krupp şirketinin, Kiel kentinde inşa etmek istediği ve nükleer başlıklı füze taşıyabilen "Dolphin" tipi 3 nın satış anlaşmasına onay verdiği belirtildi.

Haberde, Alman hükümetinin daha önceki satışlarda yaptığı gibi bu satışı da sübvanse edeceği sinyalini verdiği ve böylelikle toplam 1,5 milyar avro maliyetin üçte birini üstlenebileceği ifade edildi.

Bu anlaşmanın gölgesinde 'de yolsuzluk iddialarının bulunduğuna işaret edilen haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun avukatının aynı zamanda İsrail'de Thyssen Krupp'un hukuk danışmanlığını yaptığı belirtildi. Haberde, bunun, Netanyahu'nun İsrail ordusuna rağmen bu anlaşmayı gerçekleştirmek istemesini açıklayabileceği yorumu yapıldı.

Haberde, anlaşmada, söz konusu iddiaların kanıtlanması durumunda 'ya sözleşmeyi iptal edebilme imkanı verildiği aktarıldı.

Bu anlaşmanın dışında İsrail'in "Dolphin" tipi 5 denizaltıya sahip olduğu, altıncısının yapımına ise devam edildiği kaydedildi.

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Almanya'dan İsrail'e 3 denizaltı satışına onay!
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