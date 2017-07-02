Katar'dan flaş Türk üssü açıklaması!

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Roma'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Doha yönetiminin krizin çözümü için masaya oturmaya hazır olduğunu söylerken "Liste reddedilecek, kabul edilemez. Biz diyalogun sürmesini istiyoruz ancak adil şartlar altında" dedi.



"TÜRK ÜSSÜNÜ KAPATMAYACAĞIZ"



Bakan Sani, ayrıca ülkedeki Türk askeri üssünü kapatmayacaklarını, üssün varlığının iki bağımsız ülke arasındaki savunma anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi. Bakan, listedeki isteklerden olan, El Cezire kanalını kapatmayacaklarını da söyledi..

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